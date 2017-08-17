Эр-Рияд: Саудовская Аравия отвергает любую форму сближения с Ираном

Высокопоставленный источник в дипломатических кругах Саудовской Аравии опроверг ранее появившиеся в ближневосточных СМИ сообщения о желании Королевства улучшить отношения с Ираном при посредничестве иракского руководства. Государственное информагентство Саудовской Аравии SPA приводит слова неназванного источника, который назвал подобные домыслы «совершенно неверными», передает Islam.az со ссылкой на EAdaily.

Согласно собеседнику SPA, политика Саудовской Аравии по отношению к Ирану остаётся неизменной и она «отвергает любую форму сближения с иранским режимом, который распространяет терроризм и экстремизм в регионе, в также вмешивается во внутренние дела других стран».

«Нынешний иранский режим не может быть партнёром по переговорам, так как он не уважает дипломатические принципы», — добавил саудовский чиновник.

Как сообщало EADaily, иракские СМИ ранее распространили информацию о том, что Саудовская Аравия попросила правительство Ирака стать посредником в деле улучшения отношений Эр-Рияда с Тегераном. Согласно иракскому телеканалу Alghadeer, о просьбе саудовской стороны проинформировал министр внутренних дел Ирака Касим аль-Араджи. Отмечалось, что подобный призыв к Багдаду озвучил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Наследник саудовского престола якобы попросил премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади стать посредником между Эр-Риядом и Тегераном.

«Иранская сторона отнеслась к предложению саудовских властей позитивно», — привёл Alghadeer слова главы МВД Ирака.

Во вторнимк, 15 августа, представитель МИД Ирана Бахрам Касеми в ходе ежедневного брифинга назвал сообщения о просьбе Саудовской Аравии к Ираку стать посредником в деле разрядки с Ираном «позитивной вещью». В то же время Касеми отметил, что Тегеран не получал какого-либо официального сигнала от саудовского правительства с предложеним восстановить двусторонние связи.