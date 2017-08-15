В Таджикистане школьницам запретили носить хиджабы

Минобразования Таджикистана запретило школьницам носить хиджаб, а школьникам — бороду, передает агентство "Ховар" со ссылкой на сайт ведомства.

"Школьницам Таджикистана в период пребывания в школах запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, мини и узких юбок, ношение более одной серьги на ушах, яркого или броского макияжа. Школьникам не разрешается ношение бород и длинных волос, серег, длинных ногтей, колец, ношение джинсов им разрешается только в зимний сезон", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, Минобразования также запретило учащимся школ иметь татуировки, носить футболки с рекламными надписями и изображениям государственной символики других стран. Нельзя будет приходить на занятия в спортивной одежде, за исключением уроков физкультуры.