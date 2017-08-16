Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Геяли Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Кенгерли, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.