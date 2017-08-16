Нападение ИГ на полицейский блокпост в Ираке, 7 погибших

Террористы-смертники ИГ атаковали полицейский блокпост в городе Байджи иракской провинции Салахаддин.

Как передает islam.az, об этом сoобщил "Анадолу".

В результате перестрелки между силами безопасности и террористами погибли семь и ранения получили девять человек, сообщил лейтенант иракской армии Ясир ат-Темими.

Как сообщают источники в силах безопасности Ирака, на место выслано подкрепление, власти просят местных жителей не покидать свои дома.

Город Байджи, расположенный в 280 километрах от Багдада, был освобожден от террористов ИГ в 2015 году. Здесь действует самый крупный в Ираке нефтеперерабатывающий завод.