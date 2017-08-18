"Свидетели Иеговы" пополнили список запрещенных в России организаций

Министерство юстиции России включило "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм, сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, в список включен как "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", так и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций.

Верховный суд ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признав ее деятельность экстремистской. Решение вступило в законную силу.

Минюст, среди прочего, вменял "Свидетелям Иеговы"* отказ их адептов от переливания крови. В целом, по мнению министерства, работа религиозной организации "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности".

Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергали все претензии Минюста, отмечая, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами по всей стране. Решение суда касается 2277 религиозных групп, объединяющих 175 тысяч их последователей.