В Афганистане погиб десятый за этот год военнослужащий США

Военнослужащий США погиб в Афганистане в ходе операции против группировки «ИГ-Хорасан» (афганское ответвление террористической организации ИГ — EADaily).

Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в командовании ВС США в Афганистане, передаёт из Кабула агентство France-Presse.

«Один из американских солдатов погиб от полученных в среду ранений в ходе совместной с афганскими силами операции против боевиков „ИГ-Хорасан“ на востоке Афганистана», — говорится в сообщении.

С учётом этой боевой потери общее число погибших в Афганистане военнослужащих США с начала 2017 года достигло 10 человек. Как отмечает AFP, за весь предыдущий год боевые потери американского контингента в Афганистане убитыми составили 9 солдат и офицеров.

Ранее в этом месяце в районе Кандагара в результате атаки боевиков группировки «Талибан» погибли двое военнослужащих США, передает İslam.az со ссылкой на EADaily.