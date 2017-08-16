При терактах в Испании погибли 13 человек (Видео)

При теракте в центре Барселоны, когда водитель фургона наехал на группу пешеходов, погибли 13 человек.
Как передает İslam.az, об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в полиции.
Издание El Pais также подтверждает эти данные со ссылкой на каталонскую полицию.
По предварительной информации, около 17.00 по местному времени белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.
Виновник трагедии забаррикадировался в ресторане в Барселоне, по словам очевидцам, он захватил заложников. Место было оцеплено полицией.
Позже было объявлено, что полиция задержала 2-х террористов.
Также теракт произошел в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и задержан, но скончался позднее. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов.