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Новости » Точка зрения

При терактах в Испании погибли 13 человек (Видео)

При теракте в центре Барселоны, когда водитель фургона наехал на группу пешеходов, погибли 13 человек.

Как передает İslam.az, об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в полиции.

Издание El Pais также подтверждает эти данные со ссылкой на каталонскую полицию.

По предварительной информации, около 17.00 по местному времени белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.

Виновник трагедии забаррикадировался в ресторане в Барселоне, по словам очевидцам, он захватил заложников. Место было оцеплено полицией.

Позже было объявлено, что полиция задержала 2-х террористов.

Также теракт произошел в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и задержан, но скончался позднее. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов.

Всего же при терактах пострадало 119 человек.


Опубликовано:18 Август, 2017  10:09, ]]>Печать]]>
 
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