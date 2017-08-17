Читатель спрашивает: Можно ли убивать мух, комаров, муравьев, пчел и иных насекомых?

Ислам запрещает убивать любых существ, если на то нет причин. Других живых существ разрешается убивать или с целью добычи (на охоте), или для предотвращения опасности (хищников и ядовитых животных), или же для предотвращения вреда (болезни, вред имуществу и т.д.). Поэтому нельзя убивать перечисленных в вопросе насекомых без видимой причины. Не будем забывать, что эти насекомые приносят пользу природе. Если возможно отогнать таких насекомых, то это следует сделать. Например, вывести из дома, создать преграду и т.д. Если же это невозможно, и насекомые наносят вред, то их можно убивать.