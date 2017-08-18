Армия Сирии при поддержке ВКС России окружила захваченный ИГ город Акербат

Сирийская армия при поддержке российской авиации проводит операцию по окружению крупной группировки террористов ИГ в районе города Акербат в провинции Хама.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

«В целях пресечения бегства боевиков ИГ из окружения в Дейр эз-Зор авиация ВКС России круглосуточно ведёт воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжёлым вооружением и автомобильный транспорт террористов», — отметили в ведомстве, передает İslam.az.

Отмечается, что в результате успешных действий сирийских войск последний маршрут снабжения боевиков оружием, боеприпасами и материальным имуществом в районе Акербата находится под огневым контролем армии Сирии.