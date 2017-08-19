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Террористы ИГ назвали место следующего теракта

Члены террористической организации ИГ заявили, что планируют устроить свою следующую атаку в Риме.

Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Террористы распространили в интернете фотографию, на которой изображен Колизей с подписью о том, что «это» произойдет «скоро», передает İslam.az.

Накануне, 17 августа, на туристов, гулявших по пешеходному бульвару Рамбла в Барселоне, наехал микроавтобус. Он проехал примерно 600 метров, прежде чем остановиться. В результате погибли 13 человек, пострадали еще около ста. Водитель автобуса скрылся с места преступления. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

За последние годы ИГ устроила несколько терактов с использованием тактики car-ramming (с англ. «таран автомобилем») в европейских городах — Берлине, Лондоне, Стокгольме, Ницце и парижском пригороде Леваллуа-Перре.


Опубликовано:18 Август, 2017  15:19, ]]>Печать]]>
 
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