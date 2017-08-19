Эрдоган призвал немецких турок не голосовать за Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкую общину Германии ни в коем случае не голосовать ни за Христианско-демократический союз (ХДС), ни за Социал-демократическую (СДП) партию Германии, передает агентство новостей Анадолу.

Эрдоган после пятничной молитвы ответил на вопросы журналистов. Комментируя предстоящие выборы в Германии, Эрдоган призвал соотечественников ни в коем случае не голосовать за «врагов Турции».

«В Германии через 25-30 дней состоятся выборы в бундестаг. ХДС и СДП, в преддверии выборов, считают, что чем больше они будут больше пользоваться антитурецкой риторикой, тем больше голосов они получат на выборах. Поэтому я призываю моих соотечественников ни в коем случае не совершить ошибку и не дать свой голос за одну из этих партий. Никаких ХДС, СДП, никаких “Зеленых”. Они все являются врагами Турции. Поддержите партии, которые не враждуют против Турции», - заявил глава турецкого государства.