Мусульмане Испании осудили теракт в Барселоне

Исламская комиссия Испании (CIE) 17 августа распространила сообщение, в котором выражает осуждение теракта в Барселоне.

«Исламская комиссия Испании выражает свое решительное осуждение и неприятие в связи с террористическим нападением, совершенным в четверг в Барселоне, где фургон врезался в толпу в 17:00 на бульваре Рамбла», — говорится в заявлении.

«Испанские мусульмане выражают соболезнования семьям погибших, желая полного выздоровления раненым и выражают солидарность с народом Барселоны и Испании», — заявляют CIE.

Исламская комиссия Испании «вновь заявляет о своей полной приверженности борьбе с любым типом терроризма и надеется, что виновные в этих нападениях будут арестованы и привлечены к суду как можно скорее», — подчеркивается в заявлении, подписанном президентом CIE Рием Татари Бакри, передает Islam.az со ссылкой на EAdaily.