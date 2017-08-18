Читатель спрашивает: Считается ли талагом (разводом), если мужчина в гневе скажет супруге «возвращайся в отцовский дом»?

В шариате есть несколько обязательных условий талага. Одно из таких условий – мужчина не должен объявлять о талаге в момент гнева. В противном случае он считается не действительным. Другое условие: слова должны быть произнесены так, как это предусмотрено шариатом. Все эти нюансы подробно разъяснены в книгах по шариату. Высылать жену из дома со словами «уходи в дом отца», «не хочу тебя видеть», «с этого дня между нами все закончилось» не считается талагом.