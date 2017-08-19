В Барселоне разогнали митинг противников исламизации Европы

Полиция Барселоны разогнала митинг противников исламизации Европы, организованный после теракта, унесшего жизни 15 человек. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Акция прошла на улице Рамбла в центре города, где 17 августа и произошел теракт. Демонстранты несли плакаты со словами «Террористы, здесь вам не рады» и «Испания христианская, а не мусульманская». Также к действу присоединились местные антифашисты, призвавшие ультраправых «убраться из их районов», передает РИА Новости.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.