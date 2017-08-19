Боевики ИГ начали сдаваться "Хизбалле" на границе Сирии и Ливана

Боевики террористической группировки ИГ начали сдаваться небольшими группами в Сирии на границе с Ливаном, сообщил РИА Новости источник в ливанском движении "Хизбалла".

"Боевики ИГ начали сдаваться в Каламуне в районе КПП Замрани после того, как территория КПП оказалась под полным огневым контролем "Хизбалла", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, часть террористов уже находится в руках представителей движения, другая часть тоже готова сдаться, сложив оружие, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что "Хизбалла" совместно с сирийской армией начало операцию по освобождению от ИГ пограничных с Ливаном территорий Сирии.

Командование ливанской армии в субботу утром объявило о начале военной операции против ИГ на ливанских пограничных землях. Официальный представитель армии генерал Али Кансу отметил на пресс-конференции, что военные на своей территории проводят наступательные действия самостоятельно, без координации с "Хизбаллой" и сирийской армией.