ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли убивать мух, комаров, муравьев, пчел и иных насекомых? Можно ли убивать мух, комаров, муравьев, пчел и иных насекомых?
Некоторые верующие грубо обращаются с людьми, не выполняющими намаз. Правильно ли это? Некоторые верующие грубо обращаются с людьми, не выполняющими намаз. Правильно ли это?
Как я неделю носила хиджаб в Москве Как я неделю носила хиджаб в Москве
Считается ли талагом (разводом), если мужчина в гневе скажет супруге «возвращайся в отцовский дом»? Считается ли талагом (разводом), если мужчина в гневе скажет супруге «возвращайся в отцовский дом»?
Аннулируется ли намаз человека, который забыл совершить земные поклоны последнего руката намаза? Аннулируется ли намаз человека, который забыл совершить земные поклоны последнего руката намаза?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по стране

Армяне нарушили режим прекращения огня 119 раз за сутки

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 119 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Воскепар Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ашагы Аскипара, Мезем Газахского района, в селах Алибейли, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган и Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.


Опубликовано:21 Август, 2017  09:22, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
19 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
18 Август, 2017
Армяне, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 112 раз за сутки
17 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
16 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 115 раз за сутки
5 Август, 2017
Посол Индонезии: Ислам в страну попал благодаря азербайджанцу

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
21 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 119 раз за сутки
21 Август, 2017
Четыре ливанских солдата подорвались на мине у границы Сирии
19 Август, 2017
Боевики ИГ начали сдаваться "Хизбалле" на границе Сирии и Ливана
19 Август, 2017

В Узбекистане задержан паломник, пытавшийся вывезти в Мекку опий и валюту
19 Август, 2017
В Барселоне разогнали митинг противников исламизации Европы
19 Август, 2017

Госдеп: США не планируют оставаться в Сирии после победы над ИГ
19 Август, 2017

Считается ли талагом (разводом), если мужчина в гневе скажет супруге «возвращайся в отцовский дом»? Ислам в вопросах
19 Август, 2017
Ливан объявил о начале наступления против ИГ на границе с Сирией
19 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
18 Август, 2017
Мусульмане Испании осудили теракт в Барселоне
18 Август, 2017
Эрдоган призвал немецких турок не голосовать за Меркель
18 Август, 2017
Террористы ИГ назвали место следующего теракта
18 Август, 2017
Эйфелева башня погасла в память о жертвах теракта в Барселоне
18 Август, 2017
Армия Сирии при поддержке ВКС России окружила захваченный ИГ город Акербат
18 Август, 2017
ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне
18 Август, 2017
Новые переговоры по Сирии в Женеве могут начаться в начале сентября
18 Август, 2017

Можно ли убивать мух, комаров, муравьев, пчел и иных насекомых? Ислам в вопросах
18 Август, 2017
Армяне, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 112 раз за сутки
18 Август, 2017

При терактах в Испании погибли 13 человек (Видео)
17 Август, 2017
В Афганистане погиб десятый за этот год военнослужащий США
17 Август, 2017
"Свидетели Иеговы" пополнили список запрещенных в России организаций
17 Август, 2017

В столице Филиппин полицейские за ночь убили 25 человек
17 Август, 2017
На востоке Украины продолжаются бои
17 Август, 2017
Экс-глава охраны Туркменбаши умер в тюрьме
17 Август, 2017
Жертвами авиаудара США в Сирии стали 17 мирных жителей
17 Август, 2017
Сирийская армия прорвала оборону ИГ в провинции Хама
17 Август, 2017

Мусульманин из Филиппин спас 64 христианина от террористов ИГ
17 Август, 2017

Глава австралийских правых пришла в парламент в бурке
17 Август, 2017

Некоторые верующие грубо обращаются с людьми, не выполняющими намаз. Правильно ли это? Ислам в вопросах
17 Август, 2017

Нападение ИГ на полицейский блокпост в Ираке, 7 погибших
17 Август, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com