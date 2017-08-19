Читатель спрашивает: Как поступить, если до азана магриб осталось мало времени и выполнить за это время намазы зохр и аср уже не успеть?

Во-первых, отметим, что намазы желательно выполнять сразу же после наступления времени их выполнения. Если человек не выполнил намазы зохр и аср, то он должен обратить внимание, сколько времени осталось до азана магриб. Если до азана магриб человек успеет выполнить 5 ракатов намаза, то в таком случае должен сначала выполнить намаз зохр, а сразу за ним – намаз аср (лишь обязательные части намаза). Потому что, при карйней необходимости, разрешается выполнить 1 рукат намаза в отведенное для этого время, а остальные – уже после его истечения. Если же до азана магриб человек успеет выполнить 4 или меньшее количество рукатов, то сначала должен выполнить намаз аср с намерением «ада», а затем намаз зохр с намерением восполнения пропущенного намаза.