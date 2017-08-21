В рейтинг вероятных преемников Путина попали Медведев, Собянин и Кадыров

Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг наиболее вероятных преемников президента России Владимира Путина.

Он был опубликован на сайте фонда. Всего в список попали 19 наиболее влиятельных публичных политиков.

Отмечается, что возможных преемников оценивали по целому ряду показателей, в частности, учитывали их публичность, активность, неконфликтность и ожидания от их работы, передает İslam.az со ссылкой на RT.

Возглавил рейтинг премьер-министр России Дмитрий Медведев, он смог набрать в общей сложности 21 балл. За ним следуют мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов) и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов). В списке также фигурируют глава Чечни Рамзан Кадыров (14 баллов), министр обороны Сергей Шойгу (17 баллов) и оппозиционер Алексей Навальный (10 баллов).

«В список включены персоны, наиболее часто фигурировавшие в раскладах в числе гипотетических преемников или наиболее активно претендовавшие на эту роль», — отмечается в описании рейтинга.

Ранее Путин заявил, что только народ определяет, кто может возглавить страну.