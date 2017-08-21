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Обнародована дата отправки паломников из Азербайджана в Хадж

Подготовка в связи с паломниками из Азербайджана для совершения Хаджа в Саудовскую Аравию закончилась.

Как сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК), первые паломники отправятся 24 августа.

В этот день предусмотрена отправка первой группа паломников в 06:10 часов, а второй - в 07:30.

Остальные паломники отправятся в Саудовскую Аравию 25 и 26 августа. Возвращение паломников планируется на 12 сентября.

В УМК сообщили, что если среди кандидатов есть те, кто по личным причинам отказывается от поездки, на их места записываются следующие по очереди на поездку.

В этом году по причине ухудшения здоровья, потери близких около 10 человек отказались от поездки в Хадж. В УМК сообщили, что несмотря на то, что желающих совершить Хадж очень много, из-за переполнения квоты, они смогут поехать только в последующие годы.

Отметим, что в этом году из Азербайджана в Хадж отправятся 900 человек.


Опубликовано:21 Август, 2017  13:10, ]]>Печать]]>
 
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