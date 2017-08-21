США приостанавливают выдачу виз в России

Власти США с 23 августа приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.

В дипмиссии добавили, что ранее назначенные собеседования будут отменены. При этом лица, уже подавшие документы на оформление визы, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование, передает İslam.az со ссылкой на российские СМИ.

30 июля президент России Владимир Путин заявил, что страну должны покинуть 755 человек из американской дипмиссии США в ответ на антироссийские санкции Вашингтона.