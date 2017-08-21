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Сирийская армия полностью освободила провинцию Алеппо от боевиков ИГ

Сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от террористов.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на «РИА Новости», об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

«За последний месяц в Сирийской Арабской Республике произошли коренные изменения. Правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГ в центральной части Сирии. От террористов полностью освобождена провинция Алеппо», - сказал он.

Рудской подчеркнул, что всего от боевиков освобождено 50 населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории.

По его словам, в районе Акербата удалось окружить крупную группировку боевиков, скоро город будет освобожден. Также сирийские войска овладели стратегически важным населенным пунктом Эс-Сухне и без остановок развивают наступление на Дейр-эз-Зор. Плацдарм вокруг этого города - последний оплот террористов в стране.

«Именно сюда стягиваются оставшиеся у них силы. По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил», - добавил Рудской.

Он отметил, что с деблокированием Дейр-эз-Зора завершится разгром основных сил террористов ИГ в Сирии.


Опубликовано:21 Август, 2017  18:21, ]]>Печать]]>
 
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