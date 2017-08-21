Читатель спрашивает: Что такое такфир?

В переводе с арабского языка это означает выдвинутые в чей-то адрес обвинения в ереси (кяфирстве). Сегодня некоторые радикальные силы обвиняют в этом каждого, кто не разделяет их взглядов. Иногда представители одного мазхаба называют приверженцев иного мазхаба мушриками и кяфирами. Хотя Ислам выступает против подобного. Пророк (с) никого не унижал и не проклинал. Тому свидетельство и следующие хадисы от Его Светлости (с): «Сквернословить на мусульманина является грехом, а воевать с ним понапрасну - куфр». «Между общающимися двумя мусульманами и Аллахом всегда есть занавес (занавес приличия). Если кто-то из эьтих двоих произнесет бранное слово, этот занавес разорвется. Если один из них обратится к другому «эй, кяфир», то один из них действительно кяфир».