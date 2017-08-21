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Новости » Ислам в вопросах

Что такое такфир?

Читатель спрашивает: Что такое такфир?

В переводе с арабского языка это означает выдвинутые в чей-то адрес обвинения в ереси (кяфирстве). Сегодня некоторые радикальные силы обвиняют в этом каждого, кто не разделяет их взглядов. Иногда представители одного мазхаба называют приверженцев иного мазхаба мушриками и кяфирами. Хотя Ислам выступает против подобного. Пророк (с) никого не унижал и не проклинал. Тому свидетельство и следующие хадисы от Его Светлости (с): «Сквернословить на мусульманина является грехом, а воевать с ним понапрасну - куфр». «Между общающимися двумя мусульманами и Аллахом всегда есть занавес (занавес приличия). Если кто-то из эьтих двоих произнесет бранное слово, этот занавес разорвется. Если один из них обратится к другому «эй, кяфир», то один из них действительно кяфир».


Опубликовано:22 Август, 2017  11:14, ]]>Печать]]>
 
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