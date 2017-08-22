Ливанская армия арестовала одного из главарей ИГ Баселя Абдель Кадера

Ливанская военная разведка провела успешную операцию по задержанию одного из главарей террористической группировки ИГ Баселя Абдель Кадера, ответственного за нападение на расположение армии в Эрсаль и похищение военнослужащих в 2014 году.

Как передает Islam.az, об этом сообщил РИА Новости военный источник.

"Военная разведка задержала в районе Вади Аль-Аранеб в Эрсаль ответственного по безопасности в ИГ Баселя Абдель Кадера по кличке "Сакер Эрсаль" (гражданин Сирии). Задержанный так же является ответственным за нападение базу Аль-Хосн в 2014 году и участвовал в похищении и убийстве ливанских солдат в координации с главарем ИГ в Ракке", - рассказал собеседник агентства.

Боевики ИГ в августе 2014 года атаковали позиции ливанской армии в районе Эрсаль на границе с Сирией и похитили девятерых военнослужащих, судьба которых до сих пор неизвестна.

Командование ливанской армии в субботу объявило о начале военной операции против ИГ на границе с Сирией.