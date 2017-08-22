Президент Турции: Мы окружим могилой тех, кто желает расколоть эту родину

"Мы ни за что не позволим создать другое государство в Сирии".

Как сообщает İslam.az, об этом на 39-м заседании глав местных исполнительных властей заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не позволим создать государство террористическим группировкам PYD и YPG (крылья террористической РПК в Сирии – Report). Некоторые продолжают говорить о "курдском государстве". Мы ни за что не позволим создать другое государство в Сирии. Мы окружим могилой тех, кто желает расколоть эту родину", - сказал глава государства.

Р.Т.Эрдоган отметил, что на севере Сирии 2 тыс. кв.км. находятся под контролем Турции: "Мы очистили он террористов Джелабрус, Раи, Аль-Баби. Мы контролируем там территорию в 2 тыс. кв. км. Их цель - выйти к Средиземному морю. Мы везде будем продолжать борьбу с террористами, как в Джуди, Тендюреке, Кандиле, Габарде".

Отметим, что сирийские крылья РПК с помощью своих союзников нацелены выйти к Средиземному морю.