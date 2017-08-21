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Новости » Точка зрения

Суицид в Азербайджане: кто, как, сколько?

Частота сообщений в азербайджанских сайтах об очередном суициде этим летом зашкалила. Чуть ли не каждый день одно или два страшных известия...

Некоторые месяцы становятся пиковыми. За 26 дней января этого года в стране зафиксировано 36 самоубийств и 11 попыток покушения на свою жизнь. В марте в стране произошла вторая волна самоубийств - 46 человек, среди которых 34 мужчин, 8 женщин и 4 детей и подростков.  По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году в Азербайджане зафиксировано 327 случаев суицида, завершившихся смертью и  470 попыток самоубийства. В 2015 году произошли 515 случаев суицида и более 650 попыток самоубийства.    В жаркие месяцы количество самоубийств увеличивается,  наверное,  статистики  июль и август назовут рекордными по самоубийствам.

По неофициальным данным, в Баку ежедневно происходит две попытки самоубийства.

Почему люди не хотят жить? Многие оставляют посмертную записку или родственники сообщают о причине смерти:  невыплаченный долг, кредиты в банках. Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что девальвация маната во многих случаях стала пусковым механизмом для самоубийств. Банки требуют выплаты долга, угрожают отнять единственный дом или квартиру, в которой живет его семья. Найти средства для погашения долга негде,  новый кредит не дают.

Общество переживает экономические и социальные потрясения, все это тяжело отражается на психике людей.  По итогам первого полугодия 2017 года общий объем просроченных кредитов вырос на 23%, составив 1 млрд. 810,7 млн. манат, говорится в отчетности Центробанка Азербайджана. Значит,  количество суицидов увеличится.

Глава отделения неотложной психологической помощи Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Кямаля Талыбова сообщала, что в Азербайджане пик суицидов пришелся на 2015 год, когда произошла первая девальвация маната.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд где-то в мире происходит самоубийство, и кто-то по собственной воле прощается с жизнью.

Каков портрет самого распространенного самоубийцы?   В молодые годы кончают с собой из-за неудавшейся любви. В последние два года подростки стали убивать себя, увлеченные страшной телефонной игрой, влекущей к гибели («Синий кит» и другие подобные смертельные игры-ловушки). Помните серию самоубийц в одной из бакинских школ?

Пожилых ведет в петлю тяжелая, неизлечимая болезнь и одиночество, бедность.   Живущие в семье редко убивают себя, поэтому психиатры советуют старикам жить с семьей или в доме престарелых. Статистика самоубийств снижается во время войн, а в послевоенные годы наблюдается рост депрессий, стрессов и самоубийств.  Очень много информации также наталкивает на самоубийство, также как ее дефицит, - говорит психиатр Герай Герайбели.

Если в роду был самоубийца, то вероятность повторения этой трагедии в следующих поколениях выше.

Человек, решивший покончить с собой ищет последнюю ниточку в жизни, не найдя ее решается на страшный поступок. За рубежом таких людей спасают  анонимные телефонные службы, но в Азербайджане такой услуги нет.

Как быть? Стройте жизнь так, чтобы не брать в долг, ни от кого не зависеть.   Понятно когда берут на лечение, даже на образование, это нормальный выход из положения. А когда под залог единственного дома берут долг в банке чтобы купить какой-нибудь Мерседес-Геландеваген стоимостью в дом, потом бьют его в аварии до лома,  а платить банку нечем - кто виноват, если не этот идиот и его родители, воспитавшие?

Единственное, что пока успокаивает это отсутствие Азербайджана среди 25 стран с наибольшими показателями количества самоубийств. Назовем те страны в этом рейтинге от 2016 года, которые нам исторически ближе.

На 10 месте братский Казахстан. На 100 тыс человек у них 40.6 мужчин и 9.3 женщин, убивших сами себя. Но Казахстан занимает первое место в мире по самоубийствам среди девушек возрастом от 15 до 19 лет.

На 14 месте  Туркменистан – 19.6 (32.5 мужчины – женщины 7.5). Самоубийства занимают 2% от всех смертей. Самоубийц в Туркменистане гораздо больше чем жертв ДТП и умерших от рака. В стране огромное количество природных ресурсов, но государственное экономическое регулирование не является эффективным, что вызывает рост безработицы — она и есть главная причина высокой суицидальности.

15 место. Российская Федерация – 19.5 (35.1 мужчин – 6.2 женщин)

Пик количества самоубийств (40 человек на 100 тыс жителей) пришелся на конец девяностых, что напрямую зависело от социальных проблем населения. В данный момент количество самоубийств уменьшается, но почти 20 самоубийств на 100 000 жителей, все равно, достаточно высокий показатель. Ключевым фактором является употребление огромного количества алкоголя, который играет важную роль в статистике.

19 место. Беларусь – 18.3 (32.7 мужчин – 6.4 женщин).

В Беларуси самоубийством кончают жизни около 2000 человек, что превосходит статистику по смертельным исходам в результате ДТП. Статистика самоубийств высока в сельских районах и маленьких городках. Данные коррелируются в зависимости от количества употребленного жертвами суицида алкоголя.

24 место. Украина.  Среднее количество самоубийц на 100.000 человек: 16,8 (30.3 мужчины — 5.3 женщины). В последние годы тенденция идет на убыль. Если раньше в Украине огромное количество самоубийств приходилось на военнослужащих, то теперь этот показатель упал в два раза. Самые распространенные способы уйти из жизни украинцев: перерезать вены или  сброситься с большой высоты.

Азербайджан, оказывается, не самое страшное место на планете, наши люди не самые склонные в мире к самоубийствам. Но это не повод для успокоения. Государству следует принять и реализовывать специальные социальные программы, предотвращающие суициды. Профилактические беседы специалистов на телеканалах, создание не одной а даже нескольких «Горячих линий» для спасения решившихся на отчаянный шаг — это те срочные меры которые необходимо принять незамедлительно.

Vesti.az


Опубликовано:22 Август, 2017  17:32, ]]>Печать]]>
 
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