Читатель спрашивает: Можно ли использовать мохур, если на нем образовался темный пятнистый слой?

После долговременного использования мохура, под воздействием пота, жира, грязи и иных причин, на нем образуется темный пятнистый слой. Если это пятно появляется во влажном состоянии, а после высыхания исчезает, или же она так мала и тонка, что не покрывает полностью поверхность, то использование мохура дозволено. Если же этот слой слишком толстый и создает преграду между лбом и мохуром, то уже не пригодна для совершения земного поклона. В таком случае поверхность мохура следует очистить. После исчезновения темного пятна мохур вновь пригоден для использования.