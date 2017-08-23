Россия подписала контракт на поставку Турции С-400

Контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции подписан, но еще не вступил в силу.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Контракт подписан, но ещё не вступил в силу», - сказал он.

Он также добавил, что работа в этом направлении продолжается, остались технические нюансы.

Отметим, «Триумфатор» (С-400) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. «Триумф» - наименование экспортной версии.

По завершении испытаний новой ракеты повышенной дальности комплекс сможет поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолёты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет. Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность примерно 600 км.

Ракеты могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 м (для сравнения: американский комплекс «Patriot» способен поражать цели только на высоте не менее 100 м).