В результате взрыва на юге Афганистана погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, около 40 ранены в результате атаки террориста-смертника на юге Афганистана в городе Лашкаргах, передает İslam.az со ссылкой на ToloNews.

Как сообщили местные власти, среди погибших двое военных.

Взрыв произошел вблизи полицейского отделения. В результате инцидента больше всех пострадали студенты расположенной рядом медресе.

Наряду с этим взрыв серьезно повредил ряд военной техники, которая на момент взрыва подъезжала к отделению.

Ответственность за взрыв взяла группировка "Талибан".