В Ингушетии убиты четверо боевиков

Четверо боевиков ликвидированы во время спецоперации, проведенной в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом в среду, 23 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, боевики были убиты в частном домовладении.

Двое из них опознаны, пояснил он. Это Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев, входившие в так называемую малгобекскую группировку. Их разыскивали за совершение преступлений террористического характера и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Источник агентства РИА Новости подтвердил факт смерти только троих боевиков.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что в селе Пседах Малгобекского района силовики блокировали частный дом, где укрывались боевики. На территории села был введен режим контртеррористической операции.