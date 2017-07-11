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Новости » Мудрость веков

"Лучше услышать вопрос о том, почему я не пришел, чем..."

Благородный дервиш имел привычку часто посещать и беседовать с падишахом. Однажды он почувствовал, что его присутствие тяготит падишаха. Сколько он ни думал о причине этого, не мог предположить другой, кроме его частых посещений. И поэтому он перестал бывать у него.

Как-то падишах случайно встретился с дервишем и спросил:

— Эй, дервиш, в чём причина, что ты отвернулся от нас и перестал приходить?

— Причина в том, что я понял: лучше услышать вопрос о том, почему я не пришёл, чем почувствовать, что мой приход доставляет неприятность.


Опубликовано:23 Август, 2017  17:29, ]]>Печать]]>
 
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