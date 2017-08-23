Читатель спрашивает: Может ли муж расторгнуть брак, если после его заключения узнает, что жена не сможет иметь детей?

Согласно шариату, муж или жена могут расторгнуть брак, если узнают, что у их избранника имеются серьезные изъяны и недостатки. В таком случае нет даже необходимости зачитывать талаг. Во многих подобных случаях при расторжении брака, если не было половой близости, мужчина не обязан выплачивать мехрийе, если же половая связь произошла, то обязан (имеются некоторые исключения, о которых написано в книгах по шариатским указаниям). Однако к подобным случаям не относится бесплодие женщины и ее неспособность стать матерью. Хоть бесплодие и считается изъяном для женщины, это не может послужить причиной развода без талага. Конечно же, мужчина имеет право расторгнуть брак с женщиной, и в таком случае права женщины регулируются шариатом.