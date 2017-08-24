Первые группы азербайджанских паломников сегодня отправились в Хадж

Сегодня первые группы азербайджанских паломников отправились в Саудовскую Аравию для совершения паломничества Хадж.

Как сообщает İslam.az, сегодня утром два самолета с 3 группами паломников каждая полетели в Саудовскую Аравию. Следующие рейсы ожидаются 25 и 26 августа.

Отметим, несмотря на то, что ранее квота была установлена в 600 человек, позже в список паломников были добавлены еще 300 человек. Таким образом, из Азербайджана в Хадж в этом году отправятся 900 паломников. Несмотря на повышение квоты, количество паломников в этом году меньше, чем в прошлом. В 2016 году в Хадж из Азербайджана отправились 1040 человек. В отличие от предыдущих лет, в этом году паломникам не предлагаются различные пакеты (VIP и относительно недорогие). Стоимость пакета на одного человека составляет 3850 долларов США. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке в этом году паломники отправятся в Саудовскую Аравию не на автобусах, а на самолетах, рейсами авиакомпании АЗАЛ. Единственным организатором паломничества в Мекку в Азербайджане является Управление мусульман Кавказа.