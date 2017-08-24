ИГ пригрозило Испании новыми атаками

Террористическая группировка ИГ опубликовала впервые видеобращение на испанском языке, в котором угрожает Испании новыми атаками.

Об этом пишет газета El Pais.

«С позволения Аллаха, Андалусия вновь станет землей халифата Джихад не имеет границ. Джихад там, где вы находитесь. Испанские христиане, не забывайте пролитую кровь мусульман во время испанской инквизиции», — говорит на видеозаписи человек, идентифицированный как Абу Лаис Аль-Курдуби.

17 августа фургон въехал в толпу на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. Позднее в Камбрильсе неизвестные на фургоне пытались въехать в пешеходную зону. В результате нападений погибли 15 человек, порядка 130 пострадали.

Позднее ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне, передает İslam.az со ссылкой на RT.