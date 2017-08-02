Караваи — племя людоедов

Глубоко в неизведанных лесах к востоку от Индонезии в Папуа-Новой Гвинее еще обитают около 3000 караваев – дикого племени людоедов. Они живут своей историей и прошлым, веря в духов, один из которых должен закончить их существование как племени.

Малые деревни и города окружали тропические леса, в которых жили караваи, но они никогда не встречали других людей, лишь в 70х годах они узнали, что этот мир населен и другими. В 80-х несколько храбрых мужчин неоднократно пробирались в джунгли и медленно подружились с местным тропическим племенем и начали постепенно изучать его.

Бывали случаи, когда незнакомцы, которые пошли в дебри лесов, уже никогда не возвращались, а в окрестностях ходили истории о каннибалах, живущих на деревьях.

Караваи до сих пор живут в домах, построенных на деревьях баньяна, верхушки которых обрезали. Стены и крыша изготовлены из досок баньяна и мелких ветвей. Дома расположены на высоте 10-15 метров с очень хлипкими лестницами из веток, забраться по которым обычному человеку будет очень трудно.

Все это сделано с целью защитить себя от хищников и нападений соседних племен. Еще одной причиной служат верования дикарей, якобы на такую высоту не могут забраться злые духи.