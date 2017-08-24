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Мечеть Лондона установила кулинарный рекорд

Мечеть Восточного Лондона оказалась в книге рекордов Гиннесса за кулинарное достижение. Знаменитая лондонская мечеть провела необычную благотворительную акцию, - пишет Ансар.ру.

Волонтеры вместе с сотрудниками исламской благотворительной организации Muslim Aid приготовили огромную самосу, популярное мучное блюдо индийской кухни. Затем активисты накормили ею бездомных в окрестностях мечети.

Мусульмане приготовили треугольный пирог массой в 153 кг и попали в книгу Гиннесса за крупнейшую в мире самосу. Своим рекордом активисты хотели показать то, как неустанно трудятся приверженцы ислама круглый год, в особенности на праздник Рамазан, поддерживают неимущих и занимаются благотворительностью.

Своим рекордом активисты хотели показать то, как неустанно трудятся приверженцы ислама круглый год

Знаменитая лондонская мечеть провела необычную благотворительную акцию


Опубликовано:24 Август, 2017  15:37, ]]>Печать]]>
 
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