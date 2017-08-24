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Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Каримовой

Генпрокуратура России получила запрос от Ташкента об аресте недвижимости по делу Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

«В Генеральную прокуратуру России из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой Г., в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества», - говорится в сообщении. Отмечается, что запрос находится на рассмотрении.

Месяц назад в Швейцарии по запросу Узбекистана были арестованы активы Каримовой на сумму почти 840 миллионов долларов.

На родине Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ее обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В Генпрокуратуре Узбекистана ранее заявляли, что в рамках расследования этого дела на территории 12 стран предварительно были установлены легализованные активы на сумму почти в полтора миллиарда долларов.

Каримовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гульнара Каримова родилась в 1972 году. Занимала ряд государственных постов в Узбекистане. В 2013-м оказалась в центре коррупционного скандала, после чего была заключена под домашний арест. Последние достоверные сведения о ней относятся к сентябрю 2014 года - западные СМИ опубликовали несколько снимков и аудиозапись, которые она тайно передала через пиар-агентство.


Опубликовано:24 Август, 2017  15:51, ]]>Печать]]>
 
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