Турция должна воспринять референдум в Эрбиле в качестве повода для войны – лидер оппозиции

В случае необходимости Турция должна воспринять проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака в качестве повода для войны, сказал Лидер турецкой оппозиционной «Партии националистического движения» (MHP) Девлет Бахчели. Об этом сообщают в четверг турецкие СМИ.

Бахчели отметил, что Турция должна до последнего противостоять проведению референдума.

Лидер МНР отметил, что проведение референдума о независимости курдской автономии Ирака наносит серьезный ущерб интересам Турции.

Напомним, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.