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Новости » Точка зрения

«Районы вернуть Азербайджану!» - США

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд на встрече с журналистами в Вашингтоне представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта. Последнее выступление Хогланда в этой должности опубликовано радиостанцией «Голос Америки», передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

«С учетом сложности истории Нагорного Карабаха стороны должны определить его окончательный будущий правовой статус при взаимном согласии и юридически обязывающем волеизъявлении.

Неподконтрольной Баку территории, находящейся в границах бывшей автономной области Нагорного Карабаха, должен быть предоставлен временный статус, который как минимум обеспечит гарантии безопасности и самоуправления.

Захваченные территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана. Там не может быть заселения без учета суверенитета Азербайджана. Должен быть восстановлен контроль над этими территориями со стороны Азербайджана.

Должен существовать коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, причем  достаточно широкий, для обеспечения безопасных перевозок. Однако включать в себя всю территорию  Лачина он не может.

Длительное урегулирование предполагает признание права всех вынужденных переселенцев и беженцев на возвращение в места прежнего их жительства.

Урегулирование предполагает также международные гарантии безопасности, в том числе осуществление ряда миротворческих мероприятий. Не существует сценария, обеспечивающего мир без хорошо подготовленных мирных действий, одобренняемых  всеми сторонами».

«Это - основа всякого разумного урегулирования, и все стороны единогласны в этом вопросе», — заявил сопредседатель.

В связи с позицией сторон конфликта Хогланд заявил, что даже если они не согласны с отдельными пунктами предлагаемой программы, тем не менее они готовы обсужать ее: «Думаю, сейчас важно именно это».

Примечательно, что Ричард Хогланд обнародовал настоящие пункты спустя всего несколько часов после встречи президентов России и Армении. Эти принципы могут стать основой справедливого урегулирования конфликта, чего Баку добивается многие годы.

Принципы предполагают восстановление суверенитета Азербайджана над оккупированными районами (за исключением части Лачинского района) вокруг Нагорного Карабаха и предоставление временного статуса самому Нагорному Карабаху. Окончательный же статус этой территории определится в будущем.


Опубликовано:24 Август, 2017  17:03, ]]>Печать]]>
 
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