Читатель спрашивает: Может ли покупатель расторгнуть торг, если после покупки заметит изъян в товаре и ложное восхваление продавцом?

Одним из важных условий в торговле является правдивые взаимоотношения между продавцом и покупателем. Если продавец скроет изъяны продаваемого товара и не сообщит об этом покупателю, то он согрешит и будет достоин наказания Аллаха. Если впоследствии выяснится, что продавец скрыл недостатки товара, то торг считается недействительным. В таком случае покупатель имеет право расторгнуть торг. Он имеет право вернуть товар и потребовать свои деньги обратно. Продавец обязан исполнить это требование.