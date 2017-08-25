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Экс-президент Афганистана выступил против новой стратегии Трампа

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай выступил против новой афганской стратегии президента США Дональда Трампа, которая, по его мнению, не соответствует национальным интересам страны.

"Я решительно выступаю против новой стратегии США в отношении Афганистана, так как она противоречит национальным интересам страны". Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Карзай газете "Известия".

Кроме того, Карзай считает бесперспективной идею более активного использования частных военных корпораций (ЧВК) в Афганистане. Он полагает, что это только продлит конфликт в стране.

"Я выступаю категорически против увеличения роли частных военных корпораций в американской кампании в Афганистане. Это нарушает национальный суверенитет и конституцию, продлит конфликт и усилит кровопролитие в Афганистане. Использование ЧВК — антиафганский проект", — сказал бывший президент Афганистана.


Опубликовано:25 Август, 2017  11:16, ]]>Печать]]>
 
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