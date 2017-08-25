В Генштабе назвали численность «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

Численность «Джабхат ан-Нусра» в Сирии превышает 15 тысяч террористов. Об этом сообщил начальник главного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов.

«Второй по боеспособности террористической группировкой на территории Сирии является «Джабхат ан-Нусра». В ее составе действуют более 15 тысяч боевиков, большинство из которых сирийцы», — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума «Армия-2017».

По его словам, лидеры террористической группировки выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, как ИГ, а в первую очередь за смену режима Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Коробов отметил, что «ан-Нусра» контролирует значительную часть провинции Идлиб.