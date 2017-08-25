В Израиле конфискованы книги для палестинских детей

Полиция Израиля не позволила трем школам, действующим в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме, получить новые учебные пособия. Задержаны педагоги и учащиеся этих школ.

Пресс-секретарь Управления религиозными фондами Иерусалима Фирас ад-Дибс сказал агентству "Анадолу", что полиция уже два дня дежурит у ворот «Аль-Эсбат», запрещая доставку палестинских учебников.

«Книги ученицам были розданы накануне за пределами Аль-Аксы. На сегодняшний день была запланировала раздача учебников мальчикам, однако израильская полиция конфисковала автомобиль с книгами, и преследовала тех детей, которые все же успели получить учебные пособия», - отметил ад-Дибс.

По его словам, в двух разных лицеях для мальчиков и девочек в районе мечети Аль-Акса обучаются до 700 детей, передает Islam.az.

«Палестинская программа образования общеизвестна. Эти книги доступны в школах на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, даже во всех школах Иерусалима. Нельзя запрещать распространение этих учебников в Аль-Аксе», - отметил пресс-секретарь.