Чему равно расстояние двух полетов стрелы, о котором говорится в книгах по шариату?

Читатель спрашивает: В книгах по шариату написано, что человек, не нашедший воду для большого и малого омовения, должен искать его как минимум на расстоянии двух полетов стрелы. Чему равно это расстояние в современных единицах измерения?

Человек, не способный найти воду для малого и большого омовения может выполнить намаз с тайаммумом в том случае, если в поисках воды преодолеет определенное расстояние, но не сможет найти воду. На равнине он должен пройти в четыре стороны расстояние, равное двум дальностям полета стрелы. В гористой местности достаточно пройти расстояние дальностью в один полет стрелы. О том, чему равно это расстояние в современных мерах измерения, существуют различные мнения. Можно сказать приблизительно, что на равнине это составляет около 440 метров, а в гористой местности – 220 метров.