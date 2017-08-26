Иракские военные освободили от ИГ большую часть Талль-Афара

Иракские военные из отрядов антитеррора полностью освободили район цитадели в центре Талль-Афара от боевиков ИГ и подняли над зданием флаг страны, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Операция ведется с 20 августа.

"Силы антитеррора освободили район цитадели и садов Талль-Афара и подняли иракский флаг над зданием цитадели", - цитирует коммюнике иракской армии командующего Абдель-Амира Яраллу.

Военные рассчитывают завершить действия в Талль-Афаре к празднику Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) 1 сентября.