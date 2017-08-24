В Азербайджане на оружейном складе произошел взрыв (Видео)

В оружейном складе N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана 27 августа произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в результате на территории воинской части наблюдались взрывы.

На место происшествии выехали 10 бригад скорой медицинской помощи. Главное управление дорожной полиции распространило предупреждение в связи с пожаром, произошедшем на оружейном складе воинской части в Хызынском районе Азербайджана.

В связи с этим полностью ограничено движение на 28 километре трассы Баку-Губа, а также на 78 километре трассы Губа-Баку.

Минобороны Азербайджана осуществляет эвакуацию населения из селений Гилязи, Ситалчай и других населенных пунктов Хызынского района.

В результате падения снарядов возникли пожары на некоторых площадях в Хызынском и Сиязанском районах, ранены шесть человек.

Как сообщила глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова, они получили осколочные ранения.

Раненые доставлены в Диагностический центр Сиязанского района.



