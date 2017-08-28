В Мьянме продолжаются убийства мусульман

Противостояние между буддистским большинством и мусульманским меньшинством рохинья обострилось с новой силой.

В северо-западном штате Мьянмы Ракхайн на границе с Бангладеш вспыхнуло масштабное насилие на этнической почве, в результате которого за несколько дней погибли более 100 человек, передает Islam.az со ссылкой на Reuters.

По официальным данным правительства Мьянмы, за два дня боев погибли 104 человека. Преимущественно это мусульмане. Власти эвакуировали из зоны боевых действий по меньшей мере 4 тысячи крестьян-буддистов.

Из-за насилия тысячи рохинья – преимущественно женщины и дети – пытаются пересечь реку Наф, что разделяет Мьянму и Бангладеш, а также сухопутную границу между странами. С пятницы около двух тысяч человек смогли переправиться в соседнюю страну, несмотря на то, что бенгальские пограничники пытаются не пропустить беженцев рохинья.