Лавров: Россия готова помочь урегулировать кризис вокруг Катара

Россия готова содействовать урегулированию кризиса в отношениях Катара и других стран региона.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По международным делам у нас очень близкие позиции, я бы даже сказал, совпадающие позиции, по принципиальным проблемам, которые в этом регионе сохраняются. Это касается и Сирии, это касается Ливии и Йемена, ситуации вокруг Катара, в отношении которой наши кувейтские партнеры стремятся наладить такое активное посредничество. Мы активно готовы этому содействовать в тех формах, которые будут сочтены приемлемыми всеми сторонами", — сказал Лавров журналистам по итогам визита в Кувейт.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.