В Эр-Рияде заявили об обеспечении всех мер безопасности на время хаджа

Саудовская Аравия завершила подготовку своих служб безопасности перед началом паломничества (хаджа) к главным исламским святыням в Мекке и Медине.

Как передает İslam.az со ссылкой на EAdaily, к началу хаджа, который в этом году выпадает на 30 августа, ожидается прибытие в Королевство более 2 млн иностранных паломников. Накануне министерство по делам хаджа Саудовской Аравии сообщило, что предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности в местах скопления паломников, пишет The Arab Weekly.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салмани председатель Высшего комитета по делам хаджа принц Абдулазиз бин Сауд бин Найеф проинспектировали объекты, взятые службами внутренней безопасности Королевства под особую защиту, а также приняли ежегодный военный парад в ознаменование начала хаджа.

Обеспечение безопасности паломников во время стечения сотен тысяч людей в Мекку и Медину традиционно выступает одним из главных вызовов для местных сил правопорядка. В связи с этим The Arab Weekly напоминает о трагедии, случившейся во время хаджа в 2015 году. Тогда из-за давки погибли 769 паломников (по неофициальным данным, жертв было на порядок больше, свыше 2200 человек — EADaily), включая более 130 граждан Ирана (официальный Тегеран заявил о 464 погибших иранцев — EADaily), с которым у Саудовской Аравии крайне напряженные отношения.