В Сирии погиб еще один российский военный — Александр Ягофаров из Оренбурга. Согласно данным местного издания, которое ссылается на родственников погибшего, россиянин умер 11 августа, его тело доставили в Оренбург 26 августа.

Согласно информации местного оренбуржского издания, машина, в которой находился Ягофаров, подорвалась на фугасе 11 августа. На странице в социальной сети «ВКонтакте» у пользователя под именем Алекс Ягофаров последние фотографии сопровождаются соболезнованиями его друзей и знакомых, следует из скриншота CIT. Сам он выходил на связь через соцсеть 9 июня.

OrenDay.ru указывает, что тело Ягофарова привезли в Оренбург в субботу, 26 августа. Ему посмертно присвоили несколько государственных наград. Ягофарова хоронили на следующий день, в воскресенье, 27 августа, в закрытом гробу.

Издание также подчеркивает, что молодой человек «неоднократно отправлялся в горячие точки». Поездка в Сирию, рассказывал он своим родным, должна была стать его последней командировкой, передает Islam.az.