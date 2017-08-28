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Режим прекращения огня был нарушен 134 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 134 раза.

Как сообщает Islam.azА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Бердаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.


Опубликовано:29 Август, 2017  10:43, ]]>Печать]]>
 
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